Carabiniere spara a ladro in fuga a Villasanta

(Immagini Daniele Bennati)

Sparatoria a Villasanta nella notte. Un uomo di 33 anni, italiano, residente a Monza, è stato raggiunto da un colpo di arma da fuoco esploso da un carabiniere nel tentativo di fermare la fuga del malvivente sorpreso in azione in via Marinetti insieme a un complice dopo aver messo a segno un tentativo di furto in alcuni box della zona.

I ladri avrebbero prima cercato di speronare la vettura dei carabinieri e poi di fuggire via a piedi. Il 33enne ferito è stato soccorso da un'ambulanza e trasferito in codice rosso all'ospedale San Gerardo di Monza.