Si spara al petto al culmine di una lite a casa dell'ex moglie: gravissimo 76enne

(Immagini Daniele Bennati/MonzaToday)

Una violenta lite e alcuni colpi di pistola, forse autoinferti. Dramma a Monza nella mattinata di venerdì in via Quintino Sella in pieno centro. Un uomo di 76 anni è stato trasferito in ospedale in gravi condizioni ferito da alcuni colpi di pistola, forse autoinferti, pare al culmine di una lite in casa.

Una segnalazione relativa a una lite in corso giunta alle 8 del mattino alla centrale operativa dei carabinieri ha fatto accorrere all'interno di un appartamento di un condominio di via Quintino Sella le pattuglie dell'Arma della compagnia di Monza insieme ai soccorsi del 118 e ai vigili del fuoco che hanno sfondato la porta dell'abitazione.

Barricato in camera da letto, i militari hanno trovato un uomo di 76 anni con alcune ferite da arma da fuoco al petto probabilmente autoinferte. Il 76enne, residente a San Rocco a Monza, venerdì mattina si sarebbe presentato nell'abitazione dell'ex moglie, una cittadina dominicana, e qui avrebbe trovato anche un'amica della donna. Secondo una prima ricostruzione pare che l'uomo, incensurato, si sia presentato a casa della ex compagna con una pistola con l'intento di minacciare la donna. La stessa arma poi l'avrebbe usata per spararsi al petto al termine della lite al momento dell'arrivo dei soccorsi. Il 76enne è stato trasferito con un'ambulanza d'urgenza al San Gerardo dove è stato sottoposto a una delicata operazione. In ospedale sono state accompagnate anche le due donne, in stato di choc.

In corso le indagini dei carabinieri della compagnia di Monza per capire l'esatta dinamica dell'accaduto. Accertamenti in corso anche da parte degli investigatori della Scientifica presenti in via Quintino Sella.