Bomba d'acqua a Monza: strade allagate

Nel pomeriggio di lunedì 4 giugno una violenta bomba d'acqua si è abbattuta su Monza. La perturbazione era stata annunciata e la protezione civile della regione Lombardia aveva infatti emanato per il "nodo idraulico di Milano" una allerta meteo di criticità ordinaria - livello di pericolo due su quattro - per temporali forti e rischio idraulico. Come sempre in questi casi, sorvegliati speciali sono i livelli di Seveso e Lambro, che dovrebbero comunque restare entro i limiti di guardia. Per il momento non si segnalano disagi né criticità.

Immagini B&V Photographers