Bomba d'acqua a Monza: strade come torrenti

Strade come torrenti, sottopassi e piani interrati allagati. È il risultato del nubifragio che nella tarda mattinata di martedì 12 giugno si è abbattuto su Monza e la Brianza. Particolarmente martoriata in città è stata la zona attorno a Piazza Garibaldi dove strade e marciapiedi sono stati allagati.

Non solo: un blackout ha interessato la via Zucchi e anche in questa zona si sono allagati alcuni esercizi commerciali. In Stazione a Monza, invece, è caduto un pezzo del controsoffitto vicino all'ingresso del supermercato.

Il temporale si è abbattuto anche sulla Brianza causando qualche disagio: sulla Statale 36, tra Monza e Lissone, si è allagato lo svincolo della Valassina all’altezza dell’Esselunga con diverse auto rimaste bloccate. A Cesano Maderno, invece, si è allagato il sottopasso ferroviario di via Friuli e un'auto è rimasta bloccata.

Video: Ale H. Golightly/Facebook