Minaccia di lanciarsi nel vuoto dal tetto del centro commerciale: salvato

Tragedia sfiorata a Cinisello Balsamo dove un ragazzo di 28 anni nella serata di domenica ha minacciato il suicidio, dicendosi intenzionato a gettarsi nel vuoto dal tetto del centro commerciale Auchan di Cinisello. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i mezzi del 118, le pattuglie della Stradale e la polizia di Stato.

Sono stati un caposquadra dei vigili del fuoco insieme a un agente di polizia a riuscire ad avvicinare il ragazzo sul tetto dell’edificio in demolizione. Due ore di colloqui non facili in cui il ragazzo alternava momenti di calma a momenti di nervosismo, con camminate lungo le travi di sostegno con il rischio di cadere di sotto.

Alla fine, Insieme a loro, sul tetto dell’edificio è stato fatto salire un amico del giovane. Qui la notizia.

(Immagini Daniele Bennati)