Treno deraglia a Pioltello, tre morti e decine di feriti

Un treno deragliato. Tre persone decedute e decine di feriti. Drammatico incidente ferroviario nella mattinata di giovedì poco prima della stazione di Pioltello Limito.

L'incidente è avvenuto intorno alle 7 quando, secondo le prime informazioni raccolte, a causa di un deragliamento, un treno Trenord è uscito dai binari e tre carrozze si sarebbero ribaltate.

Tra le lamiere del convoglio ci sarebbero almeno tre morti, quattro feriti in codice rosso, otto i feriti in codice giallo e 17 le persone soccorse in codice verde per lievi ferite. Per ottanta persone a bordo del convoglio, rimaste coinvolte nell'incidente, non è stato necessario ricorrere al trasporto in ospedale.

Sul posto i soccorsi, con mezzi di emergenza del 118, vigili del fuoco, polizia ferroviaria, polizia locale e carabinieri, stanno lavorando senza sosta.

(Immagini Daniele Bennati/MonzaToday)