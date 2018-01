Investimento in stazione a Monza

Treni fermi a Monza in stazione nel tardo pomeriggio di lunedì 8 gennaio a causa di un investimento avvenuto all'altezza del binario 4. Secondo le prime informazioni un uomo è stato travolto da un convoglio in transito e sul posto poco dopo le 18 sono intervenuti i vigili del fuoco e i soccorsi del 118 con un'ambulanza e un'automedica.

I pompieri sono riusciti a soccorrere la vittima ancora viva e l'uomo è stato soccorso e intubato per il trasferimento d'urgenza in ospedale al San Gerardo. Le sue condizioni sono apparse fin da subito gravi ma non risultano arti imputati in seguito all'investimento che ha interessato un arto superiore, la testa e l'addome. Confuso e disorientato il cittadino straniero, 35 anni, è stato accompagnato in codice giallo all'ospedale San Gerardo.

In stazione, insieme alla polizia ferroviaria, era presente anche la polizia di Stato per gestire il flusso di viaggiatori rimasti bloccati fuori e dentro la stazione a causa del blocco della circolazione reso necessario per l'intervento dei soccorsi.

"A causa dell'investimento di una persona, avvenuto nella stazione di Monza e il conseguente intervento da parte delle Autorità competenti, i treni potranno subire ritardi di circa 60 minuti, variazioni di percorso o cancellazioni" ha reso noto Trenord, informando i viaggiatori con una comunicazione sul proprio sito.

