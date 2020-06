Uomo ferito da colpo di arma da fuoco in strada a Monza: soccorsi in viale Lombardia

Un colpo di pistola, con un foro sull'addome - sulla parte sinistra - e un altro sulla schiena. Poi la corsa in ospedale, a sirene spiegate, in ambulanza, fino al San Gerardo di Monza. Un uomo di 34 anni, P.M., italiano, è stato soccorso nella serata di giovedì, in viale Lombardia, a ridosso di un locale, dopo essere stato trovato a terra, ferito da colpi di arma da fuoco.

La vittima, P.M., italiano, ha raccontato agli agenti di essere stato vittima di una rapina e di essere stato aggredito in via Fiumelatte, a Monza, dove si era appartato con una ragazza a bordo di un motorino. Il 34enne ha riferito di essere stato ferito e poi di essere scappato da solo a piedi fino in viale Lombardia, a ridosso del locale Karni e Braci dove poi è stato soccorso dal personale sanitario e sono giunte le volanti della polizia di Stato. Alla ragazza invece avrebbe lasciato il motorino, permettendogli di scappare. La versione dell'accaduto è ora al vaglio degli inquirenti. L'uomo, ricoverato all'ospedale San Gerardo di Monza, non versa in pericolo di vita.