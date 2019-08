Incidente in Valassina, auto si ribalta dopo tamponamento: due feriti

Incidente nella serata di Ferragosto in Valassina. Poco dopo le 21.30 di giovedì un'Audi con al volante un uomo, mentre viaggiava sulla seconda delle tre corsie di marcia, tra Carate e Verano Brianza, avrebbe urtato un'utilitaria con a bordo due ragazzi di 24 e 20 anni.

Dopo l'impatto la vettura si è ribaltata per diverse volte prima di fermarsi in mezzo alle corsie dopo un centinaio di metri. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno estratto i feriti dalle lamiere accartocciate dell'auto, i soccorsi del 118 preallertati in codice rosso e la polizia stradale di Seregno.

L'uomo al volante dell'auto che avrebbe provocato lo schianto, un'Audi, sarebbe risultato positivo all'alcoltest. In ospedale in codice giallo i due ragazzi.

(Immagini Daniele Bennati)