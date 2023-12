17° allenamento di Natale di affari&sport, una festa per mille

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MonzaToday

Villasanta (MB) – Finalmente è arrivato il grande giorno del 17° Allenamento di Natale e la magia ha invaso il Parco di Monza colorandolo di blu e dell’allegria di mille cuori che hanno battuto in sincronia al rimo delle emozioni. Prima della partenza, spazio per i saluti di quanti sono convenuti in piazza, primo tra tutti il Sindaco di Villasanta Luca Ornago. “E’ una festa irrinunciabile, sono sempre felice di partecipare sia come amministrazione comunale ma anche personalmente. Questo evento riunisce gli amanti dello sport e ha sullo sfondo una triplice finalità benefica, un modo straordinario per chiudere questo 2023”. Per la San Vincenzo de’ Paoli, Pinuccio Fumagalli: “E’ ormai da diversi anni che questo evento, così come tutti quelli organizzati da Affari&Sport e il GPV, hanno un pensiero per noi della San Vincenzo de’ Paoli. Le difficoltà si fanno ancora più aspre in questo periodo dell’anno e, per questo, anche la beneficenza ha un sapore più dolce. Grazie a chi organizza e a chi dà vita partecipando.” La partenza è stata accompagnata dalla Fanfara dei Bersaglieri Sez. Manara Milano che ha intonato diversi brani aggiungendo un carattere solenne alla manifestazione. Subito dopo, tutti a caccia di km insieme a tanti amici a quattrozampe che hanno partecipato con tanta tenerezza ed entusiasmo, emozioni ed espressioni catturate dal fotografo più famoso della Brianza, Roberto Mandelli. “Sono emozionato, entusiasta, commosso, l’Allenamento di Natale è l’esempio che dalla semplicità nascono cose bellissime, ricche di valore e da coltivare. Grazie a chi lavora con me per trasformare questa idea in un concreto risultato fatto di mille atleti che corrono insieme, di volontari che si danno da fare per un’accoglienza calorosissima. Grazie a chi ha creduto in questo evento, partner ed amministrazione che sono con noi, qui in piazza, a sentire il calore del 17° Allenamento di Natale. Arrivederci al 2024” – ha detto Michele Cecotti, titolare di Affari&Sport.