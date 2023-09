2^ lions running, la gara più bella di sempre, domenica 1 ottobre è corsa alla solidarietà

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MonzaToday “L'importante è essere luce vicendevole l'uno all'altro.” Hans Fritz Scholl MONZA – Emozioni dello sport, della solidarietà, una domenica di divertimento in famiglia o con gli amici, tutto questo è la 2^ Lions Running, la gara più bella di sempre, manifestazione podistica non competitiva in programma domenica 1 ottobre alle ore 10.00 nello splendido scenario del Parco di Monza. A darle vita, la collaudata squadra del Lions Club Lissone con la collaborazione della ASD Gamber de Cuncuress ed il patrocinio di Comune di Monza, Provincia di Monza e Brianza e Reggia di Monza. LA GARA – Si potrà scegliere tra i due storici percorsi del Parco di Monza, 5 o 10 km, entrambi con partenza e arrivo da Cascina San Fedele all’interno del Parco e di semplice percorribilità. La partecipazione è aperta a tutti, trattandosi di eventi non competitivi non è necessario essere in possesso del certificato medico agonistico né il tesseramento presso la federazione italiana di atletica leggera. Sono benvenute le famiglie con bambini anche con passeggino, quattrozampe, purché al guinzaglio, e chiunque abbia voglia di partecipare ad un evento le cui parole d’ordine sono entusiasmo e solidarietà. L’evento è un’occasione per una raccolta solidale destinata alle ASD Polisportiva Sole e Silvia Tremolada Onlus che, a loro volta, supporteranno i progetti del Team Lombardia Special Olympics, lo scorso anno guidato dal mezzofondista Francesco Panetta, primatista italiano 3000 siepi, medaglia d’oro ai mondiali del 1987 e agli europei del 1990. POLISPORTIVA SOLE A.S.D. - Dal 2010, si propone di realizzare un progetto sportivo che favorisca la piena integrazione tra il mondo dello sport e quello della disabilità intellettiva dove lo sport diviene strumento educativo e socializzante. In alcune discipline, inoltre, atleti senza disabilità (Partner) si misurano con quelli con disabilità nello sport Unificato: quest’ultimo diventa così mezzo di crescita e inclusione sociale. Le attività di Polisportiva Sole (Baby Sport Lab Presciistica, Basket, Bocce, Sci Alpino, Trekking, Ginnastica artistica e ritmica) prevedono allenamenti condotti da tecnici specializzati (alcuni sono tecnici nazionali di Special Olympics) insieme a volontari e competizioni dilettantistiche, nazionali e internazionali SILVIA TREMOLADA A.S.D. – E’ un’associazione del terzo settore che si occupa fin dal 1984 della promozione dell’attività motoria e sportiva a favore delle persone con disabilità fisica, sensoriale ed intellettiva. L’associazione opera attivamente avvalendosi di collaborazioni professionali, erogando i propri servizi (Atletica, Bocce, Calcio, Equitazione, Subacquea, Golf, Nuoto, Pallavolo e Tiro con l’arco), nello spirito del volontariato e della collaborazione con le famiglie, a favore di circa 360 ragazzi. SPECIAL OLYMPICS - Polisportiva Sole e Silvia Tremolada collaborano con Special Olympics, un programma educativo internazionale (presente in 200 paesi) di allenamento sportivo e competizioni atletiche per persone con disabilità intellettiva. Obiettivo di Special Olympics è quello di sviluppare una cultura di promozione dell’inclusione degli atleti con disabilità intellettiva attraverso la valorizzazione delle loro abilità e dei loro talenti. Insieme a S.O. gli atleti, sia di Polisportiva Sole che di Silvia Tremolada, hanno ottenuto numerosi riconoscimenti e successi sia in ambito nazionale che internazionale. Il giuramento dell’Atleta Special Olympics è: Che io possa vincere ma se non riuscissi che io possa tentare con tutte le mie forze. LIONS CLUB - Il Lions Club International è la più grande organizzazione umanitaria al mondo, conta 1,4 milioni di soci in oltre 47.000 club in tutto il mondo. I soci sono uomini e donne che offrono il proprio tempo alle cause umanitarie. Fondata nel 1917 a Chicago, l’associazione ha come motto «Noi Serviamo». In tutto il mondo, i Lions Club sono al servizio del prossimo. ISCRIZIONI - Le iscrizioni sono aperte da oggi martedì 18 luglio (Iscrizione standard CLICCA QUI). Il costo di partecipazione è di 10 euro comprensivo di pacco gara per i primi 1.000 iscritti e che saranno interamente devoluti alle ASD Polisportiva Sole e Silvia Tremolada. L’iscrizione è gratuita per i bambini sotto i 10 anni (CLICCA QUI), gli atleti con disabilità fisica e sensoriale e i relativi accompagnatori (CLICCA QUI).