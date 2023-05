2° Reale Mutua Monza Night Trail, emozioni e corsa tra luci e musica

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MonzaToday

MONZA – Una serata ricca di magia è quella appena conclusasi nei Giardini della Villa Reale di Monza dove sabato sera 6 maggio alle ore 20.30 è andato in scena il 2° Reale Mutua Monza Night Trail, evento, organizzato da Monza Marathon Team Asd e Consorzio Villa Reale e Parco di Monza. Un evento che ha subito ha raggiunto la capienza massima di 1.600 iscritti confermando e superando il successo della prima edizione e lasciando spazio agli organizzatori per lavorare a renderlo ancora più ricco. “E’ stata una serata straordinaria, un evento unico al mondo che ha sugellato appieno l’unione tra bellezza del territorio, cultura, sport, socialità e divertimento” – afferma Ruggero Zecca, membro dello staff organizzatore – “In qualità di organizzatori non possiamo che essere soddisfatti dalla grande partecipazione che ci ha permesso di chiudere le iscrizioni con largo anticipo e poter concentrare la nostra attenzione sull’organizzazione. Ringrazio tutti i partner e le istituzioni e il motore dell’evento, i volontari che hanno lavorato per regalare a noi tutti un’esperienza elettrizzante”, ha concluso Omodeo. IL PRE-GARA – Pomeriggio all’insegna della cultura con la possibilità di visitare gratuitamente il roseto Niso Fumagalli nelle vicinanze dell’area di partenza e di partecipare alle attività proposte dal centro Millemani. Il clima si è fatto più caldo grazie alle numerose premiazioni che si sono susseguite sul palco dove hanno sfilato i gruppi più numerosi, i tre vincitori del concorso fotografico Marco Galimberti, Cristian Carniselli e Elide May Gravina, rispettivamente nell’ordine sul podio, Durante la serata, nell’ottica di promuovere il binomio sport e cultura, grazie all’intesa con l’Assessore Viviana Guidetti e la Dr.ssa Laura Beretta, responsabile delle Biblioteche di Monza, i primi 300 iscritti hanno ricevuto in omaggio un audiolibro. LA GARA – Emozioni speciali quelle vissute nei Giardini della Villa Reale di Monza per i 1.600 atleti muniti di luce frontale che hanno corso a ridosso di monumenti di interesse storico-artistico, recentemente proclamati patrimonio FAI, vestiti di luce e musica. Grazie al supporto del partner Borotalco, è stato presente il complesso FdT Quartet, artisti che hanno frequentato il Liceo Musicale Zucchi che ha suonato nei pressi o all’interno dei monumenti disposti lungo il percorso anche se in classi diverse e tutti con un background diverso e progetti personali in vari ambiti musicali. Oltre al quartetto, gli stessi artisti fanno parte di una Orchestra Jazz di 20 elementi e di "Sugarino Project", un'associazione culturale con sede a Monza che ha l'obiettivo di promuovere iniziative musicali dei giovani nel territorio monzese. “Siamo felici di aver fornito il nostro supporto ad un evento così speciale come quello del 2° Reale Mutua Monza Night Trail 2023 nel cui spirito green e culturale ci riflettiamo. La presenza di BrianzAcque nell’impagabile cornice del parco di Monza non è stata una semplice sponsorizzazione, ma si è tradotta in gesti concreti con la messa a disposizione di 1.600 borracce e nella fornitura gratuita dell’acqua di Brianza, buona, controllata e a . Una partecipazione in una logica di sostenibilità che ha avuto fondamentalmente due obiettivi: sensibilizzare gli atleti al consumo di acqua pubblica e motivarli a ridurre gli sprechi e a evitare di contaminare l'ambiente producendo e disperdendo rifiuti”, ha dichiarato BrianzAcque. Grazie alla collaborazione con Carrefour, tutti i partecipanti hanno ricevuto un ricco pacco gara all’insegna del green, tema sul quale l’evento ha manifestato una grande sensibilità promuovendo una raccolta di tappi di sughero da consegnare a “A braccia aperte onlus”.