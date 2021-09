20 settembre: riparte l’appuntamento monzese con i tè della salute

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MonzaToday

Settembre, al pari di gennaio, rappresenta per tutti un mese di ripresa, buoni propositi e novità. SYNLAB-CAMLei come ogni anno non delude le aspettative e per tutte le sue Pazienti annuncia un nuovo e imperdibile ciclo di Tè della Salute. Gli appuntamenti, che finalmente torneranno a essere in presenza, si svolgeranno nel pieno rispetto delle norme anti Covid e, piccola novità, non si terranno nella sede CAMLei, ma all’interno del Polidiagnostico di viale Elvezia, nell’Auditorium Angelo Gironi, proprio per poter beneficiare di spazi più ampi. Si inizierà lunedì 20 settembre alle ore 17:30 con “Quel fastidioso mal di testa: cefalea e cicli femminili” insieme al Neurologo e alla Ginecologa. Mercoledì 13 ottobre sarà invece sotto i riflettori lo sport, con un approfondimento che andrà a indagare l’importanza della personalizzazione dell’allenamento a partire dalla genetica, fino al contributo del “medical personal trainer”. Una tematica tanto attuale quanto importante, che sarà affrontata con il Fisioterapista e lo Specialista di Medicina dello Sport e Riabilitazione. Il ciclo di Tè della Salute previsti per l’autunno - inverno si concluderà giovedì 16 dicembre con un vero e proprio “best of” di quelli che sono stati i Tè più amati e sentiti nel tempo. Ricordiamo, infatti, che i Tè della Salute negli anni sono divenuti un simbolo della promozione della salute e della prevenzione al femminile nella città di Monza. Inseriti nel calendario di SYNLAB-CAMLei da ormai sei anni, rispettano tutt’oggi quattro caratteristiche imprescindibili: un ambiente informale, la partecipazione di un pubblico ristretto di donne, la presenza di professionisti a completa disposizione delle partecipanti e, immancabile, un buon tè da degustare insieme. Come sempre, la partecipazione è gratuita, ma è necessario iscriversi presso la Segreteria Organizzativa eventi.monza@synlab.it ed esibire, in sede di evento, la certificazione Green Pass.