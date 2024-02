A Bernareggio un pranzo di solidarietà per sostenere progetti di adozione a distanza e cooperazione nei paesi in via di sviluppo

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MonzaToday

A Bernareggio si è tenuta la terza edizione di “Pranziamo insieme”, un pranzo solidale organizzato nell'ambito dell'iniziativa “Solidarietà con Gusto” che sostiene i progetti di adozione a distanza e cooperazione nei Paesi in via di sviluppo realizzati dai cittadini bernareggesi. L’evento è il risultato di una lunga e virtuosa collaborazione tra il Comune di Bernareggio e Sodexo Italia, azienda leader nei servizi di ristorazione e nei servizi di cura e manutenzione degli spazi, che, per l’occasione, si è occupata dell’allestimento e della realizzazione di un ricco menù. “Pranziamo Insieme” nasce come momento di accoglienza e condivisione per la comunità, per conoscersi e fare rete partendo dal valore conviviale della tavola. Negli ultimi anni, all’aspetto di comunanza, si è aggiunto quello solidale, devolvendo il ricavato del pranzo a una causa sociale. Quest’anno, parte del ricavato è stato devoluto a “Solidarietà con gusto”, l’iniziativa del Comune di Bernareggio che da 15 anni sostiene progetti di adozione a distanza e cooperazione sui territori interessati dalle adozioni. Le donazioni raccolte ogni anno permettono di proseguire i progetti di adozione a distanza per 4 bambini a Belo Horizonte e 3 ragazzi a Warangal. “Grazie alla collaborazione di Sodexo, in particolare del gruppo che si occupa della refezione scolastica per il nostro Istituto Comprensivo, possiamo offrire alla comunità un momento che unisce convivialità e solidarietà – dichiara Jamila Abouri, Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Bernareggio -. Siamo lieti di dare il nostro contributo all'iniziativa Solidarietà con Gusto a cui anche quest'anno hanno aderito numerose associazioni e gruppi politici di Bernareggio: un segnale di coesione importante per la nostra comunità”. “Siamo molto orgogliosi di collaborare alla realizzazione di “Pranziamo Insieme” insieme al Comune - commenta Valentina Usai, Responsabile di Unità Sodexo Italia – Il valore del nostro servizio si esprime anche e soprattutto nella creazione di momenti di valore per la comunità, nella quotidianità del pasto a scuola come nel sostegno a iniziative di valenza sociale”. Il menu, realizzato da Sodexo Italia, ha previsto: -Crepes filanti ripiene di spinaci e ricotta -Bucatini all'amatriciana o Spaghetti pomodoro e basilico -Arrosto d’arista al profumo di agrumi o Filetto di nasello al forno -Patate saporite al forno -Dolci del buon augurio Sodexo opera nel Comune di Bernareggio da 10 anni gestendo il servizio di ristorazione all’interno di una scuola di infanzia, due scuole primarie e una secondaria, per un totale di 750 pasti al giorno.