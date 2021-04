Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MonzaToday

L’associazione autisti soccorritori italiani ( AASI ), attenta ai temi che quotidianamente interessano il settore del soccorso sanitario e dell’emergenza urgenza sanitaria dal nord al Sud d’Italia. Oggi, con questa nota, indirizzata, nello specifico alle redazioni giornalistiche del nostro paese per sensibilizzare il mondo politico ed istituzionale tramite le pagine dei loro giornali cartacei o on line sul tema dell’installazione delle Cabine e tunnel di sanificazione presso tutti i presidi ospedalieri dal nord al sud d’Italia. Gli autisti soccorritori ed il personale sanitario hanno bisogno di maggiori garanzie della sanificazione ed igienizzazione di persone e cose per rendere sempre più sicuro il loro lavoro al servizio del pubblico ed elevare gli standard di sicurezza per i pazienti. L’obiettivo delle cabine e tunnel di sanificazione è quello di abbattere la carica virale del coronavirus ed di altri virus sulle superfici degli indumenti delle persone e delle cose che le attraversano. Si provi, solo per un secondo, ad immaginare un ospedale dove entrano migliaia di persone ogni giorno per svolgere visite specialistiche e controlli, garantire la loro salute e quella degli operatori nel cercare di curare le loro patologie è fondamentale per la sicurezza di tutti. gli autisti soccorritori, con questa lettera non chiedono rivendicazioni sindacali o contrattuali, anche se ne avremmo tanto bisogno, iniziando dal nostro riconoscimento giuridico e professionale, ma si mettono in prima linea come fanno ogni giorno a tutela dell’utente e del paese. L’AASI, si rende disponibile ad un confronto sul tema con tutte le parti interessate.