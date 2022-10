Affari&Sport annuncia la 2^ donne in corsa, l’appuntamento con il messaggio della prevenzione è sabato 12 novembre

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MonzaToday

Le donne sostengono la metà del cielo e devono conquistarselo Mao Tse-Tung (VILLASANTA, MB) – E’ passato quasi un anno dalla prima edizione di “Donne in corsa”, evento organizzato da Affari&Sport in collaborazione con il Gruppo Podistico Villasantese e con il patrocinio del Comune di Villasanta, che aveva riscosso grande successo e coinvolto l’intero Racing Team femminile, le Pink Ambassador di Monza e Brianza della Fondazione Umberto Veronesi e circa 200 partecipanti. Come una tradizione di famiglia, l’appuntamento si rinnova sabato 12 novembre alle ore 10. Si potrà correre o camminare per 4 o 9 km, un’occasione per tutti di respirare il clima di divertimento che caratterizza gli eventi Affari&Sport. PREVENZIONE - Donne in corsa vuole rappresentare un’opportunità per accendere l’attenzione sul tema della prevenzione delle patologie della sfera femminile. Sport e benessere è infatti il binomio che spesso fa da leit motiv agli appuntamenti Affari&Sport. “Da anni mi occupo della gestione dei negozi Affari&Sport e ho sempre contribuito alla realizzazione di eventi sportivi” ha detto Michele Cecotti, titolare dei negozi Affari&Sport. “Credo fortemente che lo sport possa essere uno strumento di prevenzione e cura di diverse condizioni patologiche e che possa migliorare la socialità e l’umore degli individui. Tengo molto a questa giornata ‘rosa’ perché stimo la forza delle donne, a loro voglio che sia dedicata questa manifestazione perché non perdano di vista la prevenzione di patologie femminili e la forza di combatterle”, ha aggiunto Michele. A raccontare l’importanza della prevenzione anche le Pink Ambassador di Monza e Brianza della Fondazione Umberto Veronesi capitanate da Marta Casiraghi al grido del motto “Niente ferma il rosa, niente ferma le donne”. Le “Pink” sono presenti in tutta Italia, sono tutte donne che hanno subito interventi chirurgici per tumori della sfera femminile e che, dopo la malattia, hanno accettato una nuova sfida: partecipare ad una corsa competitiva di alto livello nel mondo. Il team è guidato da tecnici di eccellenza: medici, nutrizionisti, psicologi e allenatori e promuove la raccolta fondi per progetti di ricerca scientifici, quella stessa ricerca che ha dimostrato che il rischio di ammalarsi si riduce quando si conduce una vita sana, praticando anche dello sport. 2^ DONNE IN CORSA – Lo scorso anno sono state le atlete del Racing Team femminile di Affari&Sport Claudia Gelsomino, Ivana Iozzia, Silvia Radaelli, Eliana Patelli, Valeria Straneo e Daniela Viccari a guidare il gruppo nel vicino Parco di Monza per condividere qualche km di corsa o camminata. Oltre alla già confermata presenza di Marta Casiraghi con le Pink Ambassador di Monza e Brianza della Fondazione Umberto Veronesi ci saranno ospiti speciali che saranno presentati nelle prossime settimane. PARTECIPAZIONE – L’invito è aperto a tutti, per partecipare basta prenotarsi via email a info@affariesport.com e unirsi al gruppo presso la sede Affari&Sport Villasanta sabato 12 novembre dalle ore 10. Per tutti i prenotati previsto in omaggio un buff personalizzato per ricordare questo evento.