Affari&Sport si prepara alla 2^ Donne in corsa, al via sabato 12 novembre

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MonzaToday

(VILLASANTA, MB) – Affari&Sport tinge il Parco di Monza di rosa grazie alla 2^ Donne in corsa, evento organizzato in collaborazione con il Gruppo Podistico Villasantese e con il patrocinio del Comune di Villasanta, che andrà in scena sabato 12 novembre alle ore 10. Per le donne e con le donne, un evento che porta con sé i valori dello sport, la sensibilizzazione rispetto alla tematica del benessere e della prevenzione, la scalata delle donne nel mondo del running. DONNE IN CORSA - Lo scorso anno Michele Cecotti, titolare dei negozi Affari&Sport, ha dato vita alla 1^ Donne in corsa, un evento pensato per ricordare ancora una volta come la corsa sia uno strumento di benessere sul piano fisico ed emozionale. Sempre più frequentemente il mondo running è attento ad argomenti del sociale tra i quali spicca il tema delle donne, per riscatto o per sensibilizzare rispetto alla prevenzione di patologie legate alla sfera femminile. Presenti anche le Pink Ambassador di Monza e Brianza della Fondazione Umberto Veronesi guidate dal motto “Niente ferma il rosa, niente ferma le donne”. Le “Pink” sono presenti in tutta Italia, sono tutte donne che hanno subito interventi chirurgici per tumori della sfera femminile e che hanno scelto di riappropriarsi della propria vita anche attraverso la partecipazione ad eventi running. Seguite nella preparazione da tecnici di eccellenza, le Pink promuovono la raccolta fondi per progetti di ricerca scientifici anche per ricordare che il rischio di ammalarsi si riduce quando si conduce una vita sana. Sabato 12 novembre saranno centinaia i runner pronti a condividere le emozioni di una corsa o camminata di 4 o 9 km nel Parco di Monza. A guidare questo evento saranno ancora le donne del Racing Team Affari&Sport: Claudia Gelsomino, Ivana Iozzia, Eliana Patelli e Daniela Viccari, in compagnia della triatleta Cristina Nuti, prima donna al mondo con Sclerosi Multipla a tagliare il traguardo di un IronMan. “Trovo giusto organizzare eventi come "Donne in corsa" per sensibilizzare, attraverso lo sport, sul tema della prevenzione. Una diagnosi precoce può salvare la vita. Parola di chi ci è passata (sebbene non si trattasse di un tumore femminile)”, ha detto Ivana Iozzia. “Un evento come “Donne in corsa” è importante perché è aggregatore e in un momento sereno di condivisione e di sport si dà voce...luce e sorriso ad un argomento importante! Credo che si debbano organizzare sempre più momenti come questi perché sono ricchi di emozioni” ha detto Eliana Patelli. “C’è sempre un motivo per cui una donna comincia a correre...sia esso per rimettersi in forma, per stare meglio dal punto di vista sia fisico e mentale, per ritrovare un benessere magari perso tra i mille impegni cui si deve far fronte ogni giorno. E, perché no, fare nuove amicizie, per la salute delle ossa, per il sistema immunitario, insomma tutti motivi condivisibili, ma provate a rifare la stessa domanda una seconda volta indagando su eventuali fattori che hanno scatenato la voglia di correre, vi stupirete perché anche le più reticenti ammetteranno che hanno sentito un click nel loro cervello a seguito di eventi traumatici, siano stati essi di carattere affettivo o legato a malattie. Vi diranno realmente perché hanno iniziato, io dovevo ritrovarmi, dovevo sapere che non mi ero persa, che avevo ancora qualcosa da dire, che ci sono e che la malattia non ha vinto. Che meraviglia una donna che si ritrova correndo!” ha detto la triatleta Cristina Nuti. PARTECIPAZIONE – Per partecipare basta prenotarsi a prenotazionivillasanta@affariesport.com e unirsi al gruppo presso la sede Affari&Sport Villasanta sabato 12 novembre dalle ore 10. Per tutti i prenotati previsto in omaggio un buff in ricordo dell’evento. Credits Roberto Mandelli