Affari&Sport, torna il “16° allenamento di Natale

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MonzaToday

VILLASANTA, MB – Lo scorso anno la carica dei 1000 aveva trasformato il Parco di Monza in un’onda bianca che con l’allegria di una brigata di amici condita dalle emozioni di una corsa insieme nella magica atmosfera del Natale ha aggiunto un nuovo tassello alla tradizione dell’Allenamento di Natale. Anche quest’anno Michele Cecotti, titolare dei negozi Affari&Sport, rinnova l’appuntamento organizzando il “16° Allenamento di Natale. Ricordando Ale…e l’amico Angelo”, un’occasione per ricordare la scomparsa prematura di due carissimi amici. L’evento è organizzato da Affari&Sport e dal Gruppo Podistico Villasantese (GPV) in collaborazione con il Consorzio Villa Reale e Parco di Monza e con il patrocinio del Comune di Villasanta. La 16^ EDIZIONE – L’appuntamento con questo festoso allenamento è per sabato 17 dicembre alle ore 15.00 quando si correrà o camminerà insieme nel Parco di Monza per 4 o 8 km a ritmo di musica natalizia. Al termine dell’allenamento, tutti insieme si brinderà in piazza alle festività natalizie con un occhio sempre attento a tendere la mano ai più deboli. L’evento rinnova anche la missione solidale, parte dell’incasso delle quote d’iscrizione sarà devoluto in beneficenza in favore dell'Associazione San Vincenzo De Paoli di Villasanta che opera sul territorio di Villasanta supportando le famiglie in difficoltà. A Monza e in Brianza, dov'è nata nel 1856, la San Vincenzo comprende 260 volontari che assistono oltre 1.310 famiglie e circa 4.300 persone, un’iniziativa di enorme importanza in una fase storica che non aiuta i più deboli. GLI AMICI SCOMPARSI – L’Allenamento di Natale è un evento indissolubilmente legato alla memoria di Alessandro, un amico fraterno per Michele Cecotti e tanti podisti brianzoli, un runner che ha onorato tantissimi traguardi, scomparso prematuramente e la cui assenza sarà ancora più dolorosa e viva in questa occasione. Per quanto triste sia il ricordo della scomparsa Angelo, sarà bello onorare la sua memoria ricordando il suo impegno nel mondo podistico brianzolo, la sua partecipazione attiva e la sua voglia di essere sempre di supporto. ISCRIZIONI E PACCO GARA – Le iscrizioni sono aperte, CLICCA QUI al costo di 5 euro, l’iscrizione dà diritto alla partecipazione dell’evento e ad avere la sempre ambita t-shirt tecnica personalizzata con i loghi che ricorderanno questa edizione e divenuta un must have per i podisti del panorama brianzolo. Come sempre, ci sarà anche il pacco gara che conterrà diversi gadget, grazie al contributo di numerosi partner locali. 12MILA GRAZIE – Sono oltre 12mila i runner che hanno contribuito a rendere grande l’Allenamento di Natale in tutti questi anni, un evento nato tra pochi amici e cresciuto grazie alla magia del Natale unita a quella della corsa. Sono questi runner che nutrono l’entusiasmo di Michele Cecotti per questo evento ed è a loro e a quanti vorranno onorare questa tradizione che va il ringraziamento per fiducia e fedeltà. Credits: Roberto Mandelli