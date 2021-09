Agrate Brianza: al via la campagna di prevenzione gratuita

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MonzaToday

Dal Polidiagnostico SYNLAB CAM di Agrate Brianza arriva la notizia di un duplice appuntamento che, nel mese di settembre, coinvolgerà in prima persona le donne del territorio. A partire da lunedì 13 settembre, sarà possibile prenotare una valutazione gratuita del rischio cardiovascolare globale -comprensiva di analisi ematochimiche (colesterolo totale, colesterolo ldl, colesterolo hdl, glicemia), misurazione della pressione arteriosa e questionario anamnestico- seguita, per le Pazienti che dovessero risultare “a rischio”, da approfondimento clinico specialistico (visita cardiologica ed elettrocardiogramma). Un’occasione importante di prevenzione, alla quale avranno accesso, fino ad esaurimento posti, tutte le donne sane (non già in cura per patologie cardiovascolari) di età compresa tra i 35 e i 69 anni che, a partire da questa data, potranno prenotare il proprio screening chiamando il numero 039 6892999 dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00. Nell’ottica di promuovere una vera cultura della prevenzione, che parta in primis dalla consapevolezza individuale della singola persona, SYNLAB CAM ha voluto dedicare alle donne del territorio un’ulteriore occasione di approfondimento sul tema del rischio cardiovascolare femminile: martedì 28 settembre alle ore 18:00 si terrà un’edizione “agratese” dei tanto amati Tè della salute ospitati solitamente nella sede di Monza, dal titolo: “Cuore di donna: battiti da non tradire. Il rischio cardiovascolare femminile sottostimato o sconosciuto?”. Un evento che si svolgerà in presenza all’interno del Polidiagnostico SYNLAB CAM di Agrate Brianza, nel pieno rispetto delle normative anti Covid. Un incontro colloquiale riservato a un gruppo ristretto di partecipanti, al quale prenderanno parte in veste di relatori Michele Bianchi - Specialista in Cardiologia e Gioia Alvino - Specialista in Ginecologia e Ostetricia. La partecipazione è gratuita, ma è necessario iscriversi mandando un’email a eventi.monza@synlab.it ed esibire la certificazione Green Pass. Il doppio appuntamento dedicato alle donne agratesi rientra nella più ampia campagna “Fai ripartire la tua salute… ad Agrate”, lanciata lo scorso giugno con uno screening gratuito sull’alimentazione e strutturata con l’obiettivo di proporre ai cittadini una serie di focus specifici: settembre sarà il mese dedicato alla cardiologia femminile, urologia e prevenzione senologica saranno i protagonisti di ottobre e novembre. Come mai si è scelto di parlare di rischio cardiovascolare femminile? Pochi purtroppo sanno che il Killer numero uno per le donne è proprio la Cardiopatia Ischemica, responsabile di un terzo della mortalità femminile. Un male che statisticamente colpisce con maggior facilità le donne over 50, ma che incide anche sulla vita delle giovani donne, soprattutto se fumatrici e contestualmente utilizzatrici di contraccettivi orali. Un tema caldo, di cui però si parla ancora troppo poco. Tra i fattori di rischio, vi sono sicuramente la scarsa consapevolezza (delle donne stesse), la disinformazione e l’atipicità dei sintomi. Per ovviare a questo gap culturale e di genere, SYNLAB, nell’ultimo anno, ha dedicato particolare attenzione al tema con il progetto “Cuore di Donna”. Ormai agli onori della cronaca nazionale, si è concretizzato nel tempo in una serie di attività e strumenti pensati appositamente per promuovere l’educazione sanitaria tra il pubblico: parliamo di un vademecum informativo sulla prevenzione della Cardiopatia Ischemica femminile (scaricabile gratuitamente sul sito www.synlab.it e reperibile in forma cartacea presso le accettazioni dei Centri SYNLAB), un coinvolgente video cartoon, una serie di video-pillole di approfondimento a voce dei Medici Specialisti in Cardiologia della squadra SYNLAB, una fitta programmazione di convegni e incontri aperti al pubblico e, ultime ma non per importanza, iniziative di screening e prevenzione specifiche.