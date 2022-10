Perché l'abbandono dei gatti è in aumento

Il messaggio di Enpa è molto chiaro: l’abbandono dei gattini è in costante aumento, e nel mese di settembre si è registrata un’esplosione del fenomeno su tutto il territorio nazionale.

Seppur meno noto, l’abbandono dei gatti ha numeri maggiori rispetto a quello dei cani. Basti pensare che in Italia vengono abbandonati ogni anno almeno 450.000 cuccioli di gatto contro 150.000 cani.

Come dicevamo, le segnalazioni delle associazioni animaliste sono in aumento: solo nel mese di settembre, i gattini recuperati da Enpa sono stati 370, tutti destinati fortunatamente ad avere dei padroni e una casa.

Come afferma Carla Rocchi, presedente nazionale Enpa, i dati sono allarmanti. Rispetto allo stesso periodo del 2020 si è registrato un +70%, mentre rispetto allo scorso anno l’aumento dell’abbandono dei gattini è cresciuto del 10%. Tra le principali cause, la scarsa percentuale di microchippatura e i molti padroni contrari alla sterilizzazione del proprio gatto.

Nonostante sia vista come una crudeltà nei confronti dell’animale, Enpa suggerisce l’intervento chirurgico intorno ai 6-7 mesi per le femmine e 7-8 mesi per i maschi. Si tende ad avere paura che il gatto sterilizzato ingrassi o subisca un cambiamento caratteriale, quando è molto più probabile che dopo l’operazione l’animale sia più calmo e tranquillo.

Tuttavia, ci sono diversi veterinari che suggeriscono di far partorire alla gatta almeno una cucciolata. Ma chi si prenderà cura dei piccoli?

Infine, tra le cause che spingono le persone ad abbandonare i gattini ci sono anche le spese. Come spiega Carla Rocchi, presidente Enpa, la componente economica incide almeno per il 50% degli abbandoni. Proprio per questo motivo, arriva da parte dell’Enpa l’invito a portare al 10% l'IVA per le spese di alimenti e prestazioni veterinarie.