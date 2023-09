Bali, Bangkok e Manila, gli splendidi cuccioli di tre mesi che a Monza cercano una famiglia

C'è la bellissima Bali, tutta nera e con il pancino bianco. Tenera ed elegantissima. Poi c'è Bangkok, un maschietto col manto fulvo e il musetto nero sotto a due occhioni vispissimi. Infine la piccola Manila, col pelo fulvo e il cui sguardo tenero ispira tante, tante coccole.

Portano i nomi dei più meravigliosi luoghi dell'est asiatico, con i loro incanti e loro meraviglie, i tre piccoli cuccioli che da qualche giorno si trovano al canile di via San Damiano a Monza e che sono in attesa di trovare una casa e un padrone che possa occuparsi di loro. Vaccinati, e microchippati, come spiegano dal canile i volontari i tre splendidi musetti hanno tutti 3 mesi e saranno una futura taglia media.

"Adottare un cane vuol dire scegliere di convivere e di condividere con lui la nostra vita, per tutti gli anni della sua esistenza - spiegano sul sito i volontari del canile cittadino - Il cane è capace di amarci in modo incondizionato anche se non assecondiamo tutti i suoi bisogni: spetta a noi assumerci la responsabilità di garantirgli una vita in salute e ricca di giochi, di stimoli, di passeggiate e di attività fatte insieme. Ricordiamoci che non è il cane che chiede di stare con noi ma siamo noi a decidere per lui". Chi volesse pensare all'adozione di un cane la sezione monzese di Enpa spiega anche che in caso di prima adozione i volontari e gli educatori professionisti sono a disposizione per fornire tutto l’aiuto necessario. "Invitiamo tutti a non acquistare animali nei negozi, negli allevamenti commerciali o peggio ancora in fiere o garden, poiché troppo spesso questi animali sono oggetto di traffico illecito di cuccioli provenienti dai Paesi dell’Est" conclude Enpa.

Chi fosse interessato ad aprire le proprie della porta casa ai tre cuccioli dovrà scrivere a canile@enpamonza.it, lasciando un recapito telefonico, così da ricevere tutte le informazioni necessarie. Innegabile la magia dei luoghi lontani insita nei nomi che i volontari hanno scelto dei tre cuccioli. Una magia che certamente non tarderà a far innamorare qualcuno.