I cani in cerca di famiglia a Monza

Adottare un cane significa assicurarsi un amico per la vita. Significa compiere un atto d'amore, assumersi una responsabilità che porta con sé un'infinita dose di dolcezza. Significa dare un'opportunità a un paio d'occhi che sognano solo una famiglia.

I quattro zampe di Adottami.it e Animare Onlus aspettano te!

Tea

Anni: 4 mesi

Sesso: femmina

Futura taglia media

Su di lei: ha sempre vissuto in casa, conosce la routine domestica e sa viaggiare in macchina. Molto brava ed educata, ama stare in compagnia di tutti e ha un carattere spigliato e intraprendente. Socievole coi suoi simili, può essere adatta anche ad una famiglia con bambini.

Info: Animare Onlus c/o. Rifugio Animare, Limbiate

Samba

Anni: 6

Sesso: femmina

Pitbull di taglia medio-contenuta

Su di lei: Dal carattere pacato e tranquillo, passeggia educatamente al guinzaglio ed è molto brava a viaggiare in auto. Con le persone è aperta e socievole, fa subito amicizia ed è piuttosto pigra: la sua attività preferita è la siesta all'ombra! Preferisce un'adozione da figlia unica.

Info: Animare Onlus c/o Rifugio Animare, Limbiate

Pluto

Anni: circa 7

Sesso: maschio

Su di lui: Vispo e ultrasimpatico, ha cambiato casa più volte e ha vissuto molti anni in uno spazio ridotto. Tuttavia non si è mai rassegnato: voleva correre, giocare, stare in compagnia. Tanto che, appena ti incontra, si lancia alla conquista di coccole e abbracci. Gli piace molto stare al centro dell’attenzione e, una volta che l’ha catturata, se ne starebbe ore e ore a godersi grattini e mille carezze. È un vero bonaccione, pimpante e sempre allegro. Va d’accordo con le cagnoline femmina, sa andare in macchina senza problemi e non vede l’ora di conoscere una nuova famiglia tutta per lui.

Info: Animare Onlus c/o Rifugio Animare, Limbiate

Animare Onlus

Il Rifugio Animare Onlus è sito a Limbiate, in via Otto Marzo 160.

Aperto tutti i giorni dalle 09.00 alle 13.00, per adozioni si consiglia di venire il sabato mattina. Negli altri orari è richiesto l'appuntamento.

Per adozioni: Cate 348 9156453 - 19cat@tiscali.it

Per info: Angela 327 7499602

Per conoscere tutti gli ospiti del rifugio è possibile visitare il sito web Animare Onlus e Adottami.it.