Adottare un cane a Monza: Athena, Vinicio e Zago sognano una famiglia

Adottare un cane è un gesto dolcissimo, l'assunzione di una responsabilità che porta con sé moltissime gioie. Durante l'estate, poi, il numero degli animali che affolla i canili aumenta per via dell'abbandono. Una pratica barbara, non ancora sconfitta. Ecco dunque che prendere con sé un cane significa assicurarsi un amico per la vita, un compagno fedele, un pezzo di cuore e di famiglia.

Accogline uno: i quattro zampe di Adottami.it e Animare Onlus ti aspettano!

Athena

Anni: 3

Sesso: femmina

Razza: amstaff

Su di lei: vittima di dissesti familiari dovuti alla pandemia, ama la tranquillità e cerca una vita semplice, piena di amore e pigrizia. La sua giornata ideale sarebbe composta da 1/4 di movimento, gioco e esercizio e 3/4 di coccole, effusioni e nanna. È un pochino insicura verso le persone che non conosce per questo va approcciata con serenità e rispetto. Si conquista facilmente e si ama alla follia: una volta spezzato il ghiaccio Athena non vi lascerebbe mai più tanto è golosa di coccole attenzioni. Non essendo molto compatibile con gli altri animali, cerca un’adozione da figlia unica.

Info: Animare Onlus c/o Rifugio Animare, Limbiate

Vinicio

Sesso: maschio

Razza: molosso

Su di lui: molosso dal manto tigrato, ha due occhi grandi che raccontano una storia: la storia di colui che è stato abbandonato legato a un palo, denutrito e malconcio. Un corpo messo a dura prova, uno spirito quasi piegato che sta piano piano ricostituendosi pezzo per pezzo. Vivace, dolce e molto sensibile, cerca qualcuno disposto a mettersi in gioco ora e per sempre.

Info: Animare Onlus c/o Rifugio Animare, Limbiate

Zago

Età: 2 anni

Sesso: maschio

Razza: breton

Su di lui: da buon cane da caccia ama annusare ogni angolo ed è un instancabile curioso. Era abituato a vivere in giardino per avere sempre odori e aria fresca a disposizione, ci piacerebbe regalargli una casa con giardino ma non è fondamentale, basta che abbia sempre l’occasione di sfogare i suoi istinti. Zago è buono, dolce e adora giocare con i peluche.

Info: Animare Onlus c/o Rifugio Animare, Limbiate

Animare Onlus

Il Rifugio Animare Onlus è sito a Limbiate, in via Otto Marzo 160.

Aperto tutti i giorni dalle 09.00 alle 13.00, per adozioni si consiglia di venire il sabato mattina. Negli altri orari è richiesto l'appuntamento.

Per adozioni: Cate 348 9156453 - 19cat@tiscali.it

Per info: Angela 327 7499602