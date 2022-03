Adottare un cane a Monza: Jago, Byron e Aron sognano una famiglia

Adottare un cane è un gesto dolcissimo, l'assunzione di una responsabilità che porta con sé moltissime gioie. Ed è l'unico modo per salvare i quattro zampe dell'abbandono, assicurandosi un amico per la vita, un compagno fedele, un pezzo di cuore e di famiglia.

Accogline uno: i quattro zampe di Adottami.it e Animare Onlus ti aspettano, per regalarti una dose extra di affetto!

Jago

Sesso: maschio

Razza: simil labrador

Età: 7 mesi

Su di lui: ha sempre vissuto in famiglia ma, scappando dal cancello, è stato investito e ha subito un trauma alla colonna. Ora è in ripresa dopo l'intervento, riesce a fare i bisogni in autonomia e a camminare (pur barcollando un pochino). Ha ancora margine di recupero, ma non può più stare con la sua famiglia poiché vive in un palazzo senza ascensore. Ha bisogno di una casa col giardino, o di un appartamento raggiungibile con l'ascensore.

Byron

Sesso: maschio

Razza: simil pinscher

Età: 3 anni

Su di lui: estroverso e sicuro di sé, è un cane energico, amante del gioco e delle corse leggiadre. È educato al guinzaglio e ottimo camminatore. Coi suoi simili è decisamente socievole e ne apprezza la compagnia. È bravo anche con le persone, ma può sfoderare un carattere forte e reagire in situazioni di tensione. Per questo non è compatibile con famiglie in cui siano presenti bambini e per lui si preferiscono persone con esperienza.

Aron

Sesso: maschio

Razza: molosso

Età: 6 anni

Su di lui: è un vero coccolone, che si lega facilmente a chi lo accudisce. Ha una stazza e una forza non indifferente, ma ha anche un cuore grande che merita di dimostrare il suo amore. Aron non è compatibile con gli altri animali, ma può gestire una compagna femmina della sua stazza. È un cane generoso, sensibile e molto coccolone. In una bella casa col giardino darebbe il meglio di sé.

Animare Onlus

Il Rifugio Animare Onlus è sito a Limbiate, in via Otto Marzo 160.

Aperto tutti i giorni dalle 09.00 alle 13.00, per adozioni si consiglia di venire il sabato mattina. Negli altri orari è richiesto l'appuntamento.

Per adozioni: Cate 348 9156453 - 19cat@tiscali.it

Per info: Angela 327 7499602