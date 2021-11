Adottare un cane a Monza: Masha, Tea e Jack sognano una famiglia

Adottare un cane è un gesto dolcissimo, l'assunzione di una responsabilità che porta con sé moltissime gioie. Ed è l'unico modo per salvare i quattro zampe dell'abbandono, assicurandosi un amico per la vita, un compagno fedele, un pezzo di cuore e di famiglia.

Accogline uno: i quattro zampe di Adottami.it e Animare Onlus ti aspettano!

Masha

Sesso: femmina

Razza: Border Collie

Su di lei: Masha ha bisogno di chiarezza: se si fanno le cose con trasparenza, senza fretta o inganni, é davvero una cagnolona d'oro che si lascia fare di tutto (coccole comprese!). Viceversa, se si usano modi bruschi, puó spaventarsi e dire la sua, anche se resta comunque equilibrata. Ama annusare, sa andare bene al guinzaglio e quando instaura un rapporto con chi la conduce segue molto le indicazioni. Si mostra molto equilibrata nelle interazioni con gli altri cani (ma non ama quelli invadenti). In box é molto pulita, non fa i bisogni e non distrugge nulla. La famiglia ideale per Masha é composta da persone che amano viversi il cane all'aria aperta esplorando boschi e posti verdi. Masha adora letteralmente andare in macchina e ci sale al volo appena si apre la portiera o il bagagliaio. Non é adatta a famiglie con bambini. Puó vivere tranquillamente in appartamento purché le vengano garantite delle belle passeggiate quotidiane.

Tea

Sesso: femmina

Età: 11 anni

Razza: meticcia di taglia media

Su di lei: tenerissima, gentile e dolce, Tea ha trascorso tutta la vita nel cortile di un'azienda, ben curata ma senza la possibilità di condividere la vita con qualcuno in una casa calda. Ha 11 anni portati benissimo, è sana, vispa e attiva. Ha tanta voglia di compagnia, coccole e nuove avventure. Non appena le dai attenzioni, si concede in tutta la sua dolcezza poggiando il suo musetto tra le mani in segno di amicizia. La sua vita è stata povera di esperienze, perciò vorrebbe trovare una famiglia che le faccia scoprire il mondo e condivida con lei ogni istante.

Jack

Sesso: maschio

Età: 13 anni

Razza: meticcio di taglia media

Su di lui: simpatico, pacato e buffo, come Tea ha trascorso tutta la vita nel cortile di un'azienda. Ha il muso imbianchito ma gli occhi pieni di desideri. È un cane buono, vivace ma senza gli eccessi di un giovanotto. Con qualche carezza e buone maniere, concede la sua amicizia ed è pronto a seguirvi in tutte le avventure. A Jack basterà un cuscinone morbido, compagnia e condivisione in una casa piena d'amore.

Animare Onlus

Il Rifugio Animare Onlus è sito a Limbiate, in via Otto Marzo 160.

Aperto tutti i giorni dalle 09.00 alle 13.00, per adozioni si consiglia di venire il sabato mattina. Negli altri orari è richiesto l'appuntamento.

Per adozioni: Cate 348 9156453 - 19cat@tiscali.it

Per info: Angela 327 7499602