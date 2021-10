Adottare un cane a Monza: Petrolio, Tippy e Aron sognano una famiglia

Adottare un cane è un gesto dolcissimo, l'assunzione di una responsabilità che porta con sé moltissime gioie. Ed è l'unico modo per salvare i quattro zampe dell'abbandono, assicurandosi un amico per la vita, un compagno fedele, un pezzo di cuore e di famiglia.

Accogline uno: i quattro zampe di Adottami.it e Animare Onlus ti aspettano!

Petrolio

Mesi: 8

Sesso: maschio

Razza: simil setter

Su di lui: pieno di vitalità, è arrivato al Rifugio smarrito e confuso. Petrolio è un cane dalle movenze buffe e divertenti, sa farsi voler bene in un batter d’occhio grazie alla sua simpatia. È un tipo energico, forte e sprintoso: per lui sono ideali persone dinamiche e amanti delle lunghe passeggiate! Ama correre a perdifiato e sbizzarrirsi a giocare con legni, trecce e palline.

Info: Animare Onlus c/o Rifugio Animare, Limbiate

Tippy

Mesi: 8

Sesso: femmina

Razza: pastorella

Su di lei: a Tippy piace correre veloce come il vento, divertirsi in mezzo ai prati e sguazzare nei fiumi. È intelligente, ubbidiente e molto collaborativa, non c’è nulla che non sappia fare. Purtroppo nei suoi primi mesi ha vissuto legata a catena: è stata salvata da una situazione difficile ed è arrivata al rifugio Animare in cerca di fortuna. Ha bisogno di una guida ferma che le dia il gusto equilibrio e di un compagno sportivo che la segua in fantastiche scampagnate.

Info: Animare Onlus c/o Rifugio Animare, Limbiate

Aron

Anni: 6

Sesso: maschio

Razza: molosso

Su di lui: Aron è un molosso di 6 anni che ha sempre vissuto famiglia, giunto al Rifugio per via della pandemia. Forte, possente e deciso è un ammasso di muscoli con il cuore di burro. È un vero coccolone, che si lega facilmente a chi lo accudisce. Ha una stazza e una forza non indifferente, tuttavia ha anche un cuore grande che merita di dimostrare il suo amore. Aron non è compatibile con gli altri animali, ma può gestire una compagna femmina della sua stazza. In una casa col giardino darebbe il meglio di sè: belle corse e giochi all’aperto e tante coccole e grattini sul divano.

Animare Onlus

Il Rifugio Animare Onlus è sito a Limbiate, in via Otto Marzo 160.

Aperto tutti i giorni dalle 09.00 alle 13.00, per adozioni si consiglia di venire il sabato mattina. Negli altri orari è richiesto l'appuntamento.

Per adozioni: Cate 348 9156453 - 19cat@tiscali.it

Per info: Angela 327 7499602