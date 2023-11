"Non lasciamola morire sola!": l'appello per Agnese, la nonna gatta che ancora cerca una famiglia

"Non lasciamola morire sola!": dall'Enpa di Monza arriva l'appello per Agnese, la nonna gatta. Perché possa vivere il resto dei suoi giorni con una famiglia che sappia darle tanto amore.

Agnese è una dolcissima gatta senior arrivata al rifugio di Monza a maggio. Molto socievole, ha una straordinaria capacità di comunicazione e cerca sempre la compagnia umana. Adora essere coccolata e sedersi sulle ginocchia, come possono ben testimoniare anche le famiglie che l’hanno adottata a distanza e che la vengono a trovare in gattile. Una bella gatta dal pelo fulvo, dolcissima, che però non gode di ottima salute. Ragione per la quale fatica a trovare una famiglia disposta a prendersene cura.

Di qui il tentativo dei volontari dell'Enpa, per tentare di trovare per lei una famiglia. "La sue condizioni di salute - spiegano da Enpa - non sono delle più facili: ha infatti un’insufficienza renale cronica e, oltre agli specifici cibi dietetici commerciali, nel gattile viene sostenuta con integratori e flebo. Ma anche se dalle analisi i suoi valori registrano un leggero miglioramento, è sempre più magra e debilitata. In realtà, dunque, Agnese si sta lasciando andare".

Di qui l'appello dei volontari: "Noi del gattile di Monza siamo, per ora, la sua famiglia e facciamo di tutto per farla star bene - spiegano - Nel suo box riscaldato non mancano cucce, divanetti e morbidi plaid, tiragraffi e giochi. E può contare sulla compagnia più volte al giorno di operatrici e volontari che l’adorano. Proprio per questo non accettiamo che finisca i suoi giorni qui: merita davvero una famiglia vera (single e coppie naturalmente compresi) che le faccia passare i mesi o gli anni che le rimangono in una casa confortevole e serena, circondata da affetto e attenzioni. Non possiamo sapere quanto le resta da vivere, possiamo però garantire che porterà tanta gioia nella vita della sua nuova famiglia ogni singolo giorno che le rimane. Una micia adorabile come Agnese è una gemma rara e stiamo cercando adottanti che siano in grado di capire il suo valore".

Una vicenda, quella della dolce Agense, che i volontari vorrebbero veder scritta con un lito fine.

Per informazioni scrivere ad adozioni.gatti@enpamonza.it o telefonare, dalle 14.30 alle 17.30, allo 039 835623.