La triste storia di Olivia, il cane "rapito": si cerca in tutta la Lombardia

Questa triste storia comincia il 29 giugno a Argegno (Como) dove Olivia è scomparsa. Disperate le ricerche di Maurizio e Piera, i proprietari di questa bellissima cagnolina, continuano in tutta la Lombardia in particolare a Milano ma anche in Brianza. Questo perché, come scrivono, l'unità con drone termico radiometrico ha escluso la presenza del cane in tutta l'area boschiva a monte e a valle del luogo di scomparsa, ipotesi confermata anche dall'unità cinofila con cane molecolare, che ha invece seguito una traccia olfattiva sulla Via per Schignano, bruscamente interrotta nei pressi di una piazzola di sosta.

Considerata anche l'assoluta mancanza di segnalazioni, si desume a questo punto che la cagnolina sia stata prelevata da un auto. "È stata sporta denuncia ai carabinieri con le evidenze dei professionisti intervenuti e ora si stanno vagliando gli impianti di videosorveglianza in cerca di ulteriori indizi e/o conferme". Si offre ricompensa per foto o video confermati.

Olivia ha 6 anni, è di taglia piccola (pesa 9 chili circa) ed è sterilizzata e con microchip. È scura con una macchia bianca sul muso e una zampina bianca, tutti segni particolari che la rendono unica. Mettiamo l'appello anche su Monza e in tutta la Lombardia essendo stata con ogni probabilità "prelevata" ci sono state delle segnalazioni inquietanti di chi l'avrebbe vista al guinzaglio di un uomo, probabilmente un senzatetto, a Milano in via Toscana. Per lei è stata creata anche una pagina Facebook. Una famiglia è disperata.

"Chiunque la avvisti, scrivono i proprietari, anche al guinzaglio di qualsiasi persona, avvisi subito la polizia, faccia una foto e ci avvisi al 380.3589571 o 338.5824902".