Adottato da cucciolo, riportato in canile dopo 7 anni: la disperazione di Argo

Una storia di ordinaria disumatità. Argo viene adottato a 3 mesi circa nel centro Italia, ha vissuto per 7 anni con la sua famiglia al Nord, la stessa che un bel giorno decide che tenerlo è un impegno e quindi la sua presenza non è più gradita in casa. Come un sacco di rifiuti dopo tutti gli anni passati in casa viene buttato via, almeno moralmente. La sua sorte sarebbe stata quella di tornare da dove è venuto: un canile del centro Italia ma l'associazione Una Luce Fuori dal Lager ha deciso di tenerlo in Lombardia per dargli una nuova possibilità, nella speranza di rendere meno insopportabile il suo dolore.

Carattere: Argo sta soffrendo molta la detenzione in gabbia, è un cane sensibile, estremamente buono e dolce, ha un'alta tempra e temperamento, Va d'accordo con le femmine e con cani non dominanti. Ha dovuto metabolizzare la sua detenzione in gabbia.

Venite a conoscerlo.



Ora in Lombardia presso rifugio associazione Una Luce Fuori dal Lager a Uboldo (Saronno) per adozione whatsap 3343016861 - mail canilisaronno@gmail.com

Viene affidata in Lombardia come membro della famiglia.