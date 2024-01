Il miracolo di fine anno per Lola, la cucciolona salvata sulla strada

Alla vigilia di Natale la triste notizia, con la fuga del cane da casa, e poi prima che il 2023 potesse volgere al termine il lieo fine. E Lola, una cagnolona scappata da casa da Fino Mornasco, comune comasco a pochi chilometri dalla provincia di Monza e Brianza, è stata riconsegnata alla sua famiglia.

L'episodio risale a qualche giorno fa e venerdì 12 gennaio l'account social della polizia postale, Agente Lisa, ne ha ricondiviso la notizia. Lola è stata ritrovata 30 dicembre dalla polizia stradale che è riuscita a fermarla e a mettere in salvo il cane, evitando per lei una fine davvero tragica. È stata poi riconsegnata nelle braccia della sua padrona, Simona, che da quel giorno non ha mai smesso di cercarla con appelli disperati sparsi su tutto il web. Era molto preoccupata anche a causa del carattere pauroso di Lola che non si fa avvicinare da nessuno. Ma della polizia Lola si è fidata.

"esserci sempre vale anche per i nostri amici animali. Questo tesoro era fuggito di casa qualche giorno fa a Fino Mornasco (Como) e per fortuna è stato ritrovato dai miei colleghi della Polizia stradale prima che potesse accadere qualcosa di brutto al cucciolo e agli automobilisti. Non temete sta bene ed è stato riconsegnato al suo proprietario" si legge nel post.