Teo, un cane disperato: il suo padrone è morto e nessuno lo vuole. Cerca casa a Monza

Teo viveva in Brianza insieme al suo padrone da cui era inseparabile. Un rapporto davvero simbiotico come spesso accade con gli animali. Purtroppo il suo amato "papà umano" è morto lasciando Teo completamente solo. Non vogliamo entrare nei dettagli di una vicenda privata e del motivo per cui i parenti non possono occuparsi di lui. L'urgenza è quella di tirare fuori Teo dal canile di Saronno, perché soffre molto la vita nel box.

Nonostante l'amore delle volontarie che cercano di colmare quel vuoto immenso che ha nel cuore, la sua disperazione è evidente. È impaurito e spaesato perché 7 lunghi anni, tutta la sua vita, li ha trascorsi nel calore di una casa. È una taglia media abbondante, ha il mantello marroncino chiaro, pelo di media lunghezza. Adesso divide il suo spazio in canile con una cagnolina con cui va d'accordo. In generale è un cane equilibrato con con gli altri animali. È abituato a stare in casa e quindi ora è triste e non capisce perché si trova in un canile e soffre moltissimo. L'adozione è urgente.

Viene affidato in Lombardia come membro della famiglia.

Solo se veramente interessati inviare mail o messaggio di presentazione a : canilisaronno@gmail.com

Oppure messaggio whatasp al 338.1658329 - 333.9521373