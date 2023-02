Perché i cani devono correre insieme agli altri cani

Per placare l'ansia, i cani dovrebbero fare uno "sport di squadra". A dirlo sono i ricercatori della Tufts University e del Center for Canine Behavior Studie.

Secondo gli esperti i cani amerebbero il flyball, una specie di staffetta con squadre di quattro cani l'una (tutte le razze vi possono partecipare, a patto che i cani siano in salute).

I ricercatori hanno analizzato il comportamento di 1300 cani dal temperamento nervoso: gli animali con disturbo d’ansia generalizzato (GAD) hanno visto diminuire i livelli di stress, grazie al gioco del flyball. Tuttavia, non è necessario che il cane pratichi flyball: ad essere benefici, per i nostri amici a quattro zampe, sono l'integrazione sociale e il divertimento. Ecco dunque che basterebbe farlo correre con gli altri cagnolini, per aiutarlo ad allontanare l'ansia e a stare bene.