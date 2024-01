Il rifugio vicino a Monza ha bisogno di cibo per i cani, l'appello disperato di Alessio: "Non lasciateci soli"

A Uboldo (a pochi chilometri da Saronno) c'è un rifugio dove sono ospiti alcuni cani abbandonati e che arrivano da situazioni tristi e violente, gestito dall'associazione di volontari Una Luce Fuori dal Lager. Ci scrive Alessio che insieme ad altri volontari si occupa del canile e dei suoi ospiti. È raggiungibile facilmente e velocemente anche da Monza.

Ci servirebbe questo prodotto, Gastrointestinal per parecchi cani del rifugio. Abbiamo già acquistato e finito 4 sacchi ma da soli non ce la possiamo fare! Se si vuole fare un regalo ai cani del rifugio, anche un piccolo sacchetto, per noi sarebbe davvero prezioso.

Il prodotto si può far recapitare ad associazione Una Luce Fuori Dal Lager, via caduti della liberazione 123 Uboldo.

Grazie di cuore per quello che potrete fare. Vi prego di non lasciarci da soli!". Ovviamente non è un capriccio dei cani avere questo tipo di croccantini ma un'esigenza legata ai vari problemi di intestino che molti di loro anno, date anche le condizioni davvero al limite in cui sono stati recuperati dall'associazione.

Il cellulare di Alessio, per qualsiasi informazione, è 333.9521373.