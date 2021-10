Gatti neri: ad Halloween presta attenzione!

Da sempre i gatti neri sono considerati portatori di sfortuna. C'è chi, esattamente come nel Medioevo, crede siano collegati al diavolo e alle streghe. Ecco perché Enpa lancia un monito a chi possiede un micio di questo colore: nei giorni attorno ad Halloween è necessario sorvegliarlo, per evitare che finisca nelle mani sbagliate. Purtroppo, ancora oggi, c'è chi sacrifica i gatti neri per tener lontana la sfortuna. Attuando un comportamento non solo ignorante, ma anche criminale. Per fortuna si tratta di casi rari e, più che altro, è necessario adottare con un gatto nero qualche accortezza in più, in quanto scarsamente visibile nelle ore serali e notturne. Halloween o non Halloween.

La prima regola? Dotarlo di collarino e medaglietta identificativa col numero del suo padrone (attenzione che sia anti-strozzo, in modo che si apra da solo nel caso in cui si impigli in qualche ramo o in una recinzione).

Spesso i gatti che si vedono in giro non sono abbandonati ma stanno semplicemente perlustrando la zona, essendo abituati ad andare in giro. Prenderli non è sempre una buona idea: anche l’Enpa consiglia di recuperarli solo se visibilmente in difficoltà o feriti.

Dal primo gennaio 2020 in Lombardia è obbligatorio inoltre mettere il microchip ai gatti appena nati, adottati o comperati, affinché vengano registrati presso l’Anagrafe Animali d’Affezione (AAA) regionale. Lo si consiglia anche a tutti i proprietari di gatti nati acquistati prima di questa data, in modo che si possa rintracciare il padrone in caso il gatto venga smarrito o resti ferito.

Infine, il consiglio è di sterilizzare l'animale sia per evitare gravidanze indesiderate che per prevenire tumori e malattie. Determinante anche la vaccinazione contro la FeLV, la leucemia felina, malattia super contagiosa e con effetti terrificanti.