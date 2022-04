Enpa, tre cani anziani hanno trovato casa

Luna, Groucho e Yoghina hanno trovato casa e sono stati adottati. L?Enpa di Monza ha annunciato la buona notizia per tre dei suoi cani anziani che di recente sono stati affidati a nuove famiglie e trascorreranno gli ultimi anni di vita in una nuova casa.

Il golden retriever Luna

Luna è un golden retriever di 11 anni, vissuta sempre in famiglia. Di recente è arrivata una nuova famiglia, alla sua prima esperienza e composta da mamma, papà e bimba: adesso Luna si gode il calore della sua seconda vita come cane di casa.

Il timido Groucho

Groucho è un breton di 9 anni dal carattere molto timido. Una signora cercava un cane anziano per fare compagnia a sua mamma, affetta dal morbo di Alzheimer ha deciso di dargli una chance. Una volta in famiglia la sua riservatezza è sparita riuscendo a conquistare pure la badante.

Yoghina, la calabresella

Yoghina arriva dalla sezione Enpa calabrese di Gioia Tauro. È una simpatica meticcia di 11 anni, dolce ma con un bel caratterino. Quando, però, si è presentata una famiglia interessata a lei, non si è lasciata scappare l?occasione: nonostante un?altra cagnolina di 14 anni, di nome Bruchina, Yoghina si è comportata benissimo e la convivenza tra le due procede a gonfie vele.

Loro aspettano ancora

Tre cani anziani sono i protagonisti di queste belle storie. Ma ci sono altri tre cani non più giovanissimi - tutti di 8 anni ? che stanno ancora aspettando il loro lieto fine in un box del canile di Via San Damiano: Bahamas, Roy e Bruce. Bahamas e Roy sono due american staffordshire, mentre Bruce è un bel rottweiler. Non sono cani propriamente ?facili?, ma l?Enpa di Monza è fiduciosa che prima o poi arriverà la famiglia giusta.