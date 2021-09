Webstar 2021: gli animali domestici protagonisti di un concorso fotografico

L'iniziativa promossa dall'Enpa di Monza per raccogliere fondi per sostenere le attività

In attesa del tradizionale appuntamento della Benedizione degli animali in programma domenica 3 ottobre, all’Enpa di Monza è tempo di set fotografici.

Torna per il secondo anno il concorso WebStar 2021: un appuntamento dedicato ai nostri amici a quattro zampe che, per vari motivi, non potranno partecipare all’evento organizzato dall’Ente Nazionale Protezione Animali di Monza in occasione della Festa di San Francesco.

Il concorso è aperto a tutti gli animali: cani, gatti, criceti, pappagalli, tartarughe, galline... Animali parte della nostra famiglia che conquistano i click per la loro simpatia, originalità, perché avanti con gli anni o perché cuccioli scatenati, per i loro musetti buffi. Animali in salute, ma anche animali con qualche acciacco.

Il concorso è suddiviso in tre categorie: dog web star per i cani, cat web star per i gatti; pet web star per tutti gli animali. C’è tempo fino al 13 ottobre per partecipare.

Il regolamento è molto semplice: basta scattare una bella foto del vostro amico peloso con o senza di voi, e collegarvi al sito dell’Enpa dove è indicato il form da compilare. La partecipazione è a offerta libera (minimo 10 euro per ogni animale iscritto). I fondi raccolti serviranno a finanziare le numerose attività promosse dall’Enpa di Monza.

La giuria valuterà le foto arrivate e stabilirà i vincitori che saranno annunciati domenica 17 ottobre e pubblicati sui canali social dell’Enpa brianzola. I vincitori riceveranno un attestato personalizzato e la stampa su tela della propria foto. Per informazioni: concorso@enpamonza.it