Coniglietti e caprette in piazza: il centro di Monza diventa il regno degli animali (e delle coccole)

Il festival della sostenibilità fa tappa a Monza. E in piazza arrivano anche caprette e coniglietti. Ad animare il Monza Fast Future nella centralissima Piazza Trento e Trieste sabato 11 e domenica 12 maggio ci sarà anche l’Enpa. Insieme ai gazebo informativi saranno allestiti anche due recinti che ospiteranno le caprette tibetane e numerosi coniglietti, in rappresentanza di quella vastissima tipologia di animali, non solo domestici, che sono ospitati al parco rifugio di via San Damiano 21.

Una mostra dedicata agli allevamenti intensivi Seguendo l’invisibile filo conduttore della sostenibilità, sarà allestita una mostra su un argomento che sta molto a cuore a ENPA: gli allevamenti intensivi, un problema di stretta attualità che riguarda non solo le aberranti condizioni di vita degli animali ma, anche il devastante impatto sull’ambiente. L’inquinamento dovuto a questo tipo di allevamenti non si può più ignorare, se si pensa questi producono rispettivamente il 37% e il 65% del metano e del protossido di azoto mondiali, due gas sono molto più dannosi del diossido di carbonio (fonte CIWF Italia).