Funny Cat Hotel, nasce in Brianza l'hotel per i gatti

Ha aperto a Lesmo, in via Molini Taverna 2, il Funny Cat Hotel. Un hotel il cui nome rispecchia la sua missione: fornire ai gatti un nuovo concetto di pensione, e donare loro un soggiorno super divertente.

Sebbene non sia la prima né l'unica pensione per gatti in Brianza, infatti, il Funny Cat Hotel è sicuramente innovativo. Qui non esistono gabbie ma tanti, tantissimi giochi: cucce sospese, nascondigli, tiragraffi di ogni forma, mini percorsi avventura indoor. Perché, quando i padroni vanno in vacanza, anche i gatti hanno il diritto di farlo. Seppure a due passi da casa.

L'inaugurazione dell'hotel si è tenuta lo scorso 10 dicembre. "È la realizzazione di un desiderio che raggiungiamo anche grazie alle persone che ci stanno intorno, ci aiutano e ci sostengono. Un elemento importante della festa è stata la presenza della Dott.ssa Emmanuela Diana di Etologia Consapevole, che ringraziamo di cuore per la sua professionalità, disponibilità e gentilezza. Rossella Digital Art che ci ha rallegrato con i suoi disegni e i suoi sorrisi.

Grazie anche a chi non è riuscito a partecipare ma passerà a trovarci presto" si legge su Facebook.

Il team del Funny Cat Hotel offre anche un servizio di cat sitting a domicilio.