Pasqualina, la gatta che nessuno voleva trovata tra la spazzatura cerca una famiglia a Monza

Il pelo un po’ nero e un po’ rosso e gli occhioni verdi curiosi. Pasqualina, la gatta “nonnina” di 15 anni del gattile dell’Enpa cerca casa. E’ stata trovata alla piattaforma ecologica di Agrate Brianza, scaricata tra mucchi di spazzatura e rifiuti. Salvata da qualcuno è poi arrivata al Gattile di Monza gravemente denutrita - pesava appena 1,7 kg - e infestata da pulci.

“Era il 30 marzo, proprio la vigilia di Pasqua - da cui il nome che le abbiamo dato – il giorno in cui è iniziata la sua nuova vita” spiegano dall’Enpa i cui volontari si sono occupati di lei. “Gioca volentieri e apprezza le coccole fatte in modo delicato. Manca solo una cosa per chiudere il cerchio e completare la sua felicità: trovarle una nuova famiglia che possa regalarle la serenità che merita per i suoi ultimi anni, ricevendo in cambio affetto, gratitudine e la soddisfazione di aver adottato una micia over”.

“In attesa di trovare la sua famiglia definitiva, abbiamo inserito Pasqualina nel progetto di adozioni a distanza.

Chi vorrà adottarla a distanza riceverà, in cambio di un contributo mensile di 15 euro, un attestato personalizzato e regolari aggiornamenti, oltre alla possibilità di venirla a trovare in gattile”. Per informazioni, potete leggere la sua scheda sul sito ENPA: https://www.enpamonza.it/archives/80093 o scrivere ad adozioni.gatti@enpamonza.it.

Per info sulle Progetto Famiglia a Distanza, scrivete ad adozioni.distanza@enpamonza.it