Il gatto più bello del mondo vive non lontano da Monza

Segni particolari bella, anzi, bellissima: la gatta più bella del mondo si chiama Ginette Kamari e ha vinto il primo premio di bellezza all’Esposizione internazionale felina di Verona. Ginetta, Ginny per gli amici, è una splendida Blu di Russia, polacca di origine ma bergamasca di adozione. Mantello grigio e occhi verdi hanno stregato i giudici.

Quattro anni e poco meno di tre chili, proviene da un allevamento di Chignolo d’Isola. Già nel 2019 era stata protagonista della stessa manifestazione, ma si era accontentata del titolo di "miglior femmina a pelo corto". Quest’anno è salita invece sul gradino più alto, ed è diventata una vera star.

Tantissime le richieste di fare una foto con lei, sempre buona e disponibile. Ama stare in braccio, mentre la posizione da gara non le piace molto. Ma, da vera professionista, sembra abituata a sfilare come le modelle in carne e ossa.

A quattro anni Ginny è già nonna: all’allevamento amatoriale della sua padrona, Arian Glas it, vive infatti una delle sue figlie (che a sua volta ha già fatto una cucciolata).

Nel 2018 la sua attuale padrona, Luigina Bertaglia, ha contattato l'allevamento polacco Kamari sui social, chiedendo di poter comprare una femmina da riproduzione. A dispetto del no iniziale, in quanto l'allevamento vende(va) solo a privati, Luigina è riuscita a convincere l'allevamento grazie all’amore per i gatti. Così Ginette è arrivata in Italia, ha fatto incetta di premi, ha posato per un servizio fotografico davanti all’obiettivo di Claudia Rocchini, nota come la “fotografa dei gatti”, è diventata a tutti gli effetti "il gatto più bello del mondo".