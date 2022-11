Il grido di aiuto del canile brianzolo: "Siamo quasi al completo"

Un grido di aiuto quello dei volontari di Animare odv, un’organizzazione di volontariato, gestita esclusivamente da volontari, che appartiene agli enti del terzo settore. Nata nel 2011 con l’intento di tutelare gli animali, con particolare riguardo per quelli che vivono abitualmente con l’uomo, e di indirizzare la collettività e gli enti pubblici verso una migliore conoscenza del mondo animale. La mission di Animare è dare asilo ai cani in difficoltà, randagi o indesiderati, sostenerli e aiutarli a trovare una famiglia adatta a loro per sempre.

Il rifugio a Limbiate

Animare gestisce il rifugio di via 8 Marzo 160 a Limbiate che si struttura come una scuola in cui si sviluppa un percorso di crescita e arricchimento che spalanca le porte verso una vita migliore. Qui i cani sono come in una palestra: possono rimettersi in sesto, imparare e acquisire nuove competenze in vista della loro adozione. Il forte aumento degli abbandoni ha messo in difficoltà le associazioni del territorio lombardo che si ritrovano ora con gabbie piene di cani in cerca di adozione, alte spese per il mantenimento e la cura degli ospiti, e difficoltà nel trovare giuste adozioni.

L'appello dei volontari

“Quest’inverno rischiamo di essere al completo. Siamo al limite massimo di ospiti, se le adozioni non ripartono dovremo trasferire i cani in strutture esterne e avremo difficoltà a rispettare le convenzioni con i comuni, oltre che complicare il lavoro dei volontari e l’assistenza che siamo soliti offrire ai nostri animali - ha spiegato Catherine Maternini presidente di Animare ovd - Il nostro rifugio ospita cani di tutte le taglie e di tutte le razze anche se, negli ultimi anni si è verificata una proliferazione di razze più impegnative che hanno un indice di adottabilità basso rispetto ad altre. È un fenomeno dilagante e preoccupante: i rifugi, come il nostro, ospitano prevalentemente molossoidi che faticano a trovare adozione, i cosiddetti invisibili che nessuno sceglie e tutti abbandonano, ma noi no, non li abbandoneremo mai.”

Le razze difficili, un aiuto alla consapevolezza

Il rifugio Animare riceve ogni giorno richieste di cessione, la maggior parte riguardano pitbull, amstaff, rottweiler e loro incroci. Questa tipologia di cani richiede un impegno maggiore, una gestione consapevole e i cani rischiano di rimanere in gabbia per tanti anni, con un’esistenza molto sacrificata oltre che costosa per la collettività. Il sovraffollamento registrato nei rifugi del territorio è dato, tra le tante ragioni, dall’abbandono di queste razze che vengono spesso scelte senza le giuste conoscenze o competenze: i molossoidi sono cani meravigliosi e sensibili, ma da gestire con capacità e coscienza per non ritrovarsi in situazioni non idonee anche al cane stesso. Animare odv lancia un appello a chiunque pensi, desideri o voglia adottare un amico a quattro zampe, le porte del Rifugio sono sempre aperte - 365 giorni all’anno, non c’è festività che tenga - per tutti coloro che vogliono conoscere gli ospiti per una possibile adozione, una donazione o un’adozione a distanza. Sul sito adottami.it, la pagina instagram e facebook Animare Onlus, è possibile visionare gli appelli di tutti gli ospiti del Rifugio Animare e prendere un appuntamento per un primo colloquio conoscitivo.