Naif, il cane che ha passato 8 anni dietro le sbarre: ci vuole miracolo di Natale. Cerca casa a Monza

Naif, un bellissimo incrocio Staffordshire terrier ha 8 anni e da sempre vive dietro le sbarre perché nessuno vuole adottarlo.

Lui è nato il 5 aprile del 2015 e non ha mai conosciuto l’amore e la felicità di una vita in famiglia. Per lui c’è sempre stata solo la solitudine di una vita in rifugio e ancora prima in perreras, ovvero un canile municipale spagnolo, un luogo orribile, un vero e proprio lager. Sono posti sovraffollati e sudici, in cui i randagi o gli animali abbandonati dalle loro famiglie vengono stivati in attesa della morte. Spesso si preferisce non conoscere la realtà per non urtare la sensibilità di molti, ma purtroppo esistono situazioni che sono talmente indecenti, crudeli e cattive che non si possono nemmeno raccontare, non per immagini almeno. Il nostro Naif è stato salvato da lì dall'associazione l'Unione fa la Forza, ma poi nessuno lo ha voluto adottare e quindi è rimasto nella gabbia del rifugio in Spagna e ora, dopo 8 anni, la decisione di farlo arrivare in Italia per dargli più possibilità di trovare un adozione consapevole.

"Come tutti gli altri cani, ci racconta Catia la presidentessa dell'associazione l'Unione fa la forza, anche lui merita di iniziare una vita felice e piena d’amore e noi vogliamo ancora crederci che qualcosa di bello possa accadere. È arrivato qui in Italia sabato 25 novembre, e ha fatto innamorare il cuore di tutte le volontarie del Villaggio a 4 Zampe a Cermenate dove si trova ora. Ha un carattere meraviglioso, già dai primi momenti ha iniziato a saltellare alla ricerca di coccole. Nonostante la sofferenza e la solitudine lui ha tanto coraggio e voglia di scoprire cosa c’è fuori dal rifugio e dalle gabbie.Tutti lo notavano ma camminavano sempre oltre e nessuno lo vuole.

Motivo in più che ci ha portato a fare viaggiare Naif qui in Italia, sperando che ci siano più possibilità di trovare una casa. Serve qualcuno che abbia lo spazio necessario per dare sfogo alla sua esuberanza di eterno cucciolone: è adatto a chi ha una vita dinamica e ama le passeggiate e la vita all’aria aperta.

Naif ha vissuto sempre in un box quindi deve ancora imparare molte cose, ma con pazienza e costanza lui saprà ripagare qualsiasi persona decida di adottarlo! È una cane molto bravo! Vi possiamo assicurare che le fotografie non rendono.

La sua bellezza è la sua bravura vanno oltre. Vi aspetta al Villaggio a 4 Zampe di Cermenate (via Amendola) per dedicarvi coccole e farvi innamorare di lui.

Non abbiate paura di innamorarvi di un cane adulto, un piccolo molosso: un cane così non può morire in canile!

Se non potete adottare allora chiediamo a @tutti la massima condivisione. È compatibile con femmine della sua stessa corporatura, che siano socievoli e tranquille. Naif si affida microchippato, vaccinato castrato e con passaporto europeo. Preferibile adozione in provincia di Monza o Como. Per informazioni: Catia Giulia Cortesi 340 9184408, Linda Iglesias +34 651115340, Sere Stanco 389 6055529 oppure Ilaria Bizzarro 331 2231096 via WhatsApp o inviando un email a: Info@unionefalaforza.it con una piccola descrizione della vostra famiglia!"

