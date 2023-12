Panettone e Candito, i due cuccioli di Monza che aspettano il miracolo di Natale (e una casa)

L'appello è di quelli che, specialmente a Natale, non può lasciare i cuori indifferenti. E a farlo è l'Enpa Monza e Brianza.

Ricoperti da un pelo bianco come la neve, e muniti di due occhietti e un musino scuri scuri, Panettone e Candito sono infatti due cuccioli di appena tre mesi che nel canile di via San Damiano sono in attesa di trovare una casa e una famiglia capace di regalare loro tanto amore. "Amanti del Panettone? Noi abbiamo l'originale, il più soffice e dolce che ci sia - il messaggio di Enpa presentando Panettone e Candito - è un cucciolissimo in grado di sciogliere ogni cuore. Con lui il bel musetto di Candito, per non farvi mancare nulla"

Poi l'appello, che non lascia dubbi circa la dolcezza dei due cagnolini: "Sono in cerca di adozione... lasciatevi tentare e conquistare!".

Per quel che concerne Panettone, Enpa sottolinea che è microchippato e vaccinato e che si tratta di un meticcio incrocio cane da caccia dal pelo bianco e crema. Al momento è troppo piccolo per essere sterilizzato ma verrà affidato con obbligo di sterilizzazione al momento opportuno. Ritirato da altra struttura per facilitare l’affido, Panettone è socievole e giocherellone con le persone e ama molto le coccole. Abituato ad indossare la pettorina, in passeggiata a guinzaglio è abbastanza bravo, non tira, ma deve prendere un pochino di sicurezza ma tutto nella norma vista la giovane età.

Anche Candito è microchippato e vaccinato ed è meticcio di taglia media come il suo amico Panettone.Docile e socievole con le persone. Ama le coccole. Si è presto abituato ad indossare la pettorina. In passeggiata è bravo soprattutto considerando la sua giovane età e come tutti i cuccioli deve fare graduali esperienze in modo tale che possa crescere un cane ben competente ed equilibrato.

Se a Natale i cuori si aprono alla dolcezza, è certo che i due cuccioli troveranno certamente chi saprà amarli.

Per informazioni scrivere a canile@enpamonza.it lasciando un recapito telefonico.