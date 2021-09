Torna la benedizione degli animali: tutto pronto per la festa organizzata dall'Enpa

Appuntamento con la tradizione: torna la 46esima edizione della Benedizione degli animali. Il 3 ottobre al rifugio dell’Enpa di Monza torna il consueto evento organizzato in occasione della festa di San Francesco, patrono degli animali.

Un pomeriggio di allegria che culminerà con l’attesissima cerimonia di benedizione degli animali domestici. Un evento che richiama sempre tante persone che, da Monza e circondario, colgono l’occasione per far benedire il proprio amico a quattro zampe (ma non solo: ci sono anche persone che portano, nella gabbietta, conigli, gatti, criceti, furetti…).

Naturalmente anche quest’anno non mancherà il tradizionale appuntamento con il concorso Cane Fantasia: in gara per il titolo di “El Maltrainsema” il cane più fantasia; “Gran, Gross, Ciula” il cane più grosso; “El Tufinel” il cane più piccolo e coccolone; “El Burlonent” il cane più grassoccio; “L’Oregiatt” il cane con le orecchie più lunghe; “Bell e truvatell” il più bel cane di razza purché trovato o adottato.

Per evitare assembramenti gli organizzatori invitano i partecipanti ad iscriversi on line sul sito www.enpamonza.it. La quota di partecipazione è di 10 euro. Naturalmente per chi non avrà la possibilità di gareggiare in presenza è prevista anche l’edizione del concorso on line aperta peraltro a tutti gli animali domestici.

Per i piccoli laboratori e attività alla scoperta del mondo degli animali. Naturalmente i cani dovranno essere tenuti al guinzaglio , i gatti e gli altri animali nei trasportino o nelle gabbiette. Solo in caso di pioggia persistente l’evento verrà rimandato.

La manifestazione è stata patrocinata dalla Provincia di Monza e Brianza e dal Comune di Monza.