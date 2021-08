I ristoranti dog-friendly a Monza e i consigli per portare il proprio cane "fuori a cena"

Tutti i ristoranti di Monza in cui andare col proprio amico a quattro zampe (seguendo i consigli dell'esperto)

Vuoi uscire a pranzo o a cena, e desideri portare con sé il tuo cane? TheFork. con l’aiuto di Gianfranco Cancelli, istruttore cinofilo e presidente dell'Associazione il Collare d'Oro A.N.C.Ass. "APS”, ha redatto un utilissimo elenco di regole per portare il cane al ristorante in tutta serenità.

Non ripetere continuamente "Fermo!" o "Stai seduto!": se il cane è ben educato, basta essere coerenti affinché sia sereno e calmo L'osso non è la soluzione ed è anzi un metodo poco costruttivo a livello educativo. Il cane deve sapere quando deve stare seduto e deve aspettare il nostro benestare per potersi muovere: gli intratteninenti compromettono il tutto Non dargli da mangiare dal tavolo, neppure a casa. Altrimenti vorrà darlo anche al ristorante. Esercitati in casa, insegnando al tuo cane il “Terra” e il “Resta” (comandi per farlo sedere e farlo rimanere fermo) mentre siete a tavola Abitualo al contatto accidentale: saprà come comportarsi in caso qualcuno lo urti involontariamente. Il cane non deve reagire in modo violento: un lamento è permesso, un abbaio anche, un morso assolutamente no. Quindi scavalcalo, fallo scavalcare da estranei, toccagli con un piede la zampa e la coda, insomma simula incidenti del genere e se il cane non reagisce premiatelo con un bocconcino. Prima di entrare al ristorante ricordati sempre di fargli fare i suoi bisogni Scegli un ristorante poco affollato e caotico Scegli un tavolo un po' appartato, senza altri cani nei dintorni, ed evita il più possibile interazioni con i vicini per scongiurare una sovraeccitazione e di conseguenza un aumento delle probabilità che il cane sbadatamente possa creare incidenti

Gli strumenti base per educare il cane

Come già accennato, un cane educato è un cane sereno, che potrà accompagnarci in ogni momento della nostra giornata e della nostra vita vivendolo con serenità e gioia. Oltre all’importanza di rivolgersi sempre ad un addestratore professionista, ci sono alcuni strumenti utilissimi che possono aiutarci nel meraviglioso percorso che è l’educazione del cane, per imparare giocando e divertendosi.

I ristoranti dog-friendly a Monza