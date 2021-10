Natale a 4 zampe: uno scatto con il cucciolo per aiutare l'Enpa di Monza

In Brianza è già tempo di Natale e di solidarietà. Al rifugio di via San Damiano la solidarietà è a quattro zampe.

Per celebrare le feste con un'idea originale e simpatica - e con protagonista il proprio animale domestico - l'appuntamento è per il 6 e il 7 novembre con il progetto "Natale e 4 zampe".

La fotografa brianzola Daniela Bellotti, allestirà nel suo studio fotografico di Cassago Brianza, in provincia di Lecco, un set fotografico pensato ad hoc per gli amici a quattro zampe. I proprietari potranno vivere l'esperienza di essere immortalati da una professionista.

L'iniziativa prevede uno scatto fotografico da 20 minuti con ambientazione natalizia insieme al proprio animale domestico, accessori, galleria privata delle immagini, tre immagini ad alta risoluzione con post produzione e un calendario annuale monopagina di 30x40 centimetri. Per ulteriori informazioni consultare il sito dell'Enpa monzese.

Parte del ricavato di "Natale a 4 zampe" verrà devoluto all'Enpa di Monza. Sono numerose le necessità del grande rifugio monzese che, da alcuni mesi, sta vivendo anche la triste situazione di dover riaprire i box per accogliere quei cani che, acquistati o adottati con leggerezza durante il periodo del lockdown, adesso vengono ceduti dai proprietari che non vogliono o che non possono contunuare a prendersene cura.