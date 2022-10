Il cane abbandonato dopo 17 anni: Toby cerca casa. Aiutiamolo

Ci sono storie di animali che non vorremmo mai sentire, storie di crudeltà ma anche di indifferenza, come questa.

Toby ha 17 anni ed è stato recuperato mentre vagava da solo e smarrito per strada. Subito hanno controllato se avesse il microchip e infatti il cagnolino risultava intestato a una persona che lo ha tenuto per 17 anni e abbandonato. Questa persona non abita più in Italia e semplicemente, senza nemmeno portare il piccolino in un rifugio, lo ha lasciato vagare fino a quando è stato recuperato.

Toby si trova alle porte di Monza, a Segrate. È una vera adozione del cuore. È nato il 1 gennaio del 2005 ed è adottabile anche a distanza ma una casa calda e una famiglia che lo accudisca sarebbe certamente la cosa migliore per lui.

Ora si trova presso il rifugio della Lega Nazionale per la Difesa del Cane in Via Martiri di Cefalonia 18 a Segrate. Previo appuntamento. Telefonare al 02 21 37 864 oppure al 334 8585297. Mail: rifugio@legadelcanemi.it www.legadelcanemi.it