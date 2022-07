Il comune dove l'enpa ha salvato in un anno e mezzo quasi 100 animali

A un anno e mezzo dall’avvio della convenzione tra il comune di Concorezzo e l’Enpa, sono a disposizione i primi dati riassuntivi delle attività. Nel 2021 sono stati soccorsi e assistiti 69 animali: 9 cani, 41 gatti (di cui 34 sterilizzati e rimessi nelle rispettive colonie di appartenenza) e 19 altri animali (2 capre, 3 colombacci, una cinciallegra, un picchio, 4 piccioni, 2 tortore, un riccio, una capinera, una civetta, una cornacchia, un rondone e una colomba). Per i primi sei mesi e mezzo dell'anno 2022 gli animali salvati sono 28: un cane, 22 gatti e 5 altri animali 5 (2 ricci, un colombaccio, un piccione e un coniglio) Enpa ha inoltre distribuito oltre un quintale di cibo destinati ai tutori delle colonie feline. Attualmente a Concorezzo il numero di cani e di gatti dotati di microchip regolarmente iscritti all’anagrafe canina e felina regionale sono di cani 2.162 e gatti 444.

Soddisfazione per i numeri del comune

“Siamo certamente soddisfatti delle attività avvenute nel nostro territorio grazie alla convenzione con l’Enpa - ha sottolineato l’assessore all’ambiente Silvia Pilati - Dati alla mano, vediamo una gestione consolidata e strutturata delle azioni mirate al recupero e cura degli animali. A queste attività di pronto intervento, si sono affiancate quelle di gestione delle colonie feline, grazie anche all’aiuto di alcuni volontari concorezzesi. In questo ambito voglio sottolineare il numero importante di sterilizzazioni dei gatti. Da gennaio 2021 a oggi sono stati sterilizzati un totale di 53 gatti. Un’attività, questa fondamentale per una regolamentazione delle nascite nelle colonie feline che, ricordiamo, sono ufficialmente riconosciute e tutelate dalla Legge che detta le norme contro abbandono e maltrattamento degli animali da affezione. Anche a Concorezzo ci sono circa una decina colonie feline, regolarmente censite e registrate in Comune. Queste colonie hanno un referente, che ne gestisce il mantenimento nel rispetto delle regole di igiene e convivenza con il territorio. Il report delle attività svolte in questo primo anno e mezzo, ci conferma quindi la bontà della scelta di attivare la convenzione con l’Enpa. Una convenzione che garantisce al nostro territorio una gestione corretta, seria e integrata di tutte le problematiche e le questioni relative agli animali. Un grazie infine ai volontari sia dell’Enpa sia di Concorezzo, che forniscono un aiuto prezioso ai professionisti dell’Ente di protezione animali nel lavoro quotidiano nella nostra città”.