Offerte di lavoro, Il Gigante assume anche alle porte di Monza

Addetti alla vendita, panettieri e apprendisti macellai. Sono solo alcune delle figure che la catena di supermercati Il Gigante sta cercando per i punti vendita di Milano e hinterland.

Oltre una decina gli annunci di lavoro per assumere nuovo personale, anche senza esperienza. Tra le posizioni vacanti quella di addetto alla ristorazione a Cinisello Balsamo, di apprendista a Milano (in via Ornato), di manutentore a Castano Primo e di panettiere a Canegrate. Per vedere tutte le offerte di lavoro è possibile consultare la pagina dedicata sul sito del Gigante, che è alla ricerca anche di impiegati part-time.

È possibile candidarsi direttamente attraverso il sito oppure scrivendo una mail all'indirizzo selezione@ilgigante.net indicando nell'oggetto "candidatura" e il Comune dove è aperta la posizione per la quale ci si propone. Per avere maggiori informazioni sulle offerte è anche possibile rivolgersi al box dei singoli punti vendita.