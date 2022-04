"Se sei dinamico questo concorso fa per te": il bando del comune brianzolo

Il comune di Brugherio è alla ricerca di 5 nuovi agenti da inserire nella squadra della polizia locale. "Se sei dinamico e desideri lavorare per il bene e la sicurezza della collettività - si legge sul manifesto pubblicato dal comune brianzolo -. Se sei maggiorenne ma con un'età non superiore ai 35 anni. Se sei in possesso di diploma di scuola media superiore e patente categoria B questo concorso può fare per te".

Il manifesto diffuso dal comune di Brugherio

Il bando è disponibile sul sito del comune di Brugherio. C'è tempo fino al 23 maggio per iscriversi on line (con accesso con Spid). Le prove si svolgeranno il 25 maggio (eventuale preselezione e prova scritta) e l'1 giugno invece ci sarà la prova orale. I vincitori del concorso verranno assunti a tempo pieno e indeterminato.

L’amministrazione comunale si riserva la facoltà di procedere, prima delle prove d’esame, alla preselezione qualora ci fossero oltre 30 candidati. L’eventuale preselezione, che non è prova d’esame, consisterà nella compilazione di test a risposta multipla a carattere professionale-attitudinale, inerente le materie della prova scritta.

Come si legge dal bando "Il trattamento economico annuo, ai sensi del vigente C.C.N.L. Comparto Funzioni Locali, è costituito dal trattamento tabellare iniziale (alla data odierna euro 20.344,07= lordi annui), dall’Indennità di pubblica sicurezza (alla data odierna euro 1.110,84= annui lordi), dall’Indennità di comparto (alla data odierna euro 549,60= annui lordi), dalla 13ma mensilità, dal trattamento economico accessorio, se dovuto. I compensi sopra indicati sono soggetti alle ritenute fiscali, previdenziali ed assistenziali di legge".